Беспечные жители Петрозаводска недосчитались своих автомобилей

Петрозаводчане вновь оставили машины под запрещающими знаками. помешав уборке улиц.
В ГИБДД столицы Карелии вновь рассказали о петрозаводчанах. которые нарушили ПДД, оставив свои автомобили припаркованными под запрещающими знаками.
Межжду тем, эти автомобили мешали уборке снега, о которой предупреждали и в СМИ.
В результате сразу 9 автомобилей с улиц города отправились на штрафстоянку. Их владельцев ждет штраф в полторы тысячи рублей.
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