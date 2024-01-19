Беспечные жители Петрозаводска недосчитались своих автомобилей

Петрозаводчане вновь оставили машины под запрещающими знаками. помешав уборке улиц.

В ГИБДД столицы Карелии вновь рассказали о петрозаводчанах. которые нарушили ПДД, оставив свои автомобили припаркованными под запрещающими знаками.

Межжду тем, эти автомобили мешали уборке снега, о которой предупреждали и в СМИ.

В результате сразу 9 автомобилей с улиц города отправились на штрафстоянку. Их владельцев ждет штраф в полторы тысячи рублей.