Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод рядом с Карелией

В Санкт-Петербурге ночью с помощью ЗРК «Триумф» сбили беспилотник, но не до конца.

В 4.50 31 января в редакцию «Фонтанки» начали поступать сообщения о странном звуке. Он был настолько громким, что пробудил жителей Петербурга, а в их квартирах задребезжали стекла.

«Живём на пр. Пятилеток в СПб. Около 5 утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат», — пишет читатель «Фонтанки» Алексей. «04:47, громкий хлопок или взрыв в районе Таврической улицы», — рассказывает читательница Маша.

В это время небо над Пулково уже очистилось от самолетов — в аэропорту ввели план «Ковер», ограничения для пролета воздушных судов были сняты только после пяти утра. Громче всего этой ночью было в Колпинском и Невском районах города. Люди отчетливо слышали два хлопка, непохожих ни на что. В экстренные службы начали поступать звонки.

Житель деревни Пухолово в Кировском районе Ленобласти рассказал, что на улице грохотало дважды с разницей в секунду, звук был похож на сильный удар по забору, но частный дом тряхнуло словно при землетрясении. После звонка в экстренные службы на место приехал пожарный расчёт, однако, на месте ничего не обнаружили.

Позже выяснилось, что грохот был связан с работой ПВО. О беспилотнике, летящем со стороны Смоленской области, было известно заранее, так что силы противовоздушной обороны были готовы отразить удар. В 4.20 БПЛА был поражен над Колпино из С-400. Однако, с первого раза устранить угрозу не удалось, «птичка» полетела дальше. Подбитый беспилотник кружил еще полчаса и в 4.50 упал на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе. Вспышка света попала на видео.

После взрыва загорелись три пустые цистерны, которые смогли оперативно потушить. Также, судя по свидетельствам очевидцев, были повреждены автомобили и постройки. В пункте техосмотра, который находится через дорогу от «Невского мазута» сказали, что у экскурсионных автобусов рядом побиты стекла, а с полок в офисе «все попадало». В самом «Невском мазуте» от комментариев отказались.

Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, сейчас в связи с «инцидентом» на Глухоозерском шоссе идут следственные мероприятия. По данным властей, пострадавших нет, вред имуществу не причинен. Члены оперштаба готовят доклады.