Беспилотник сбили над Ладожским озером

Ночью силы ПВО сбили дрон в небе над Ладогой.

Российские ПВО сбили беспилотник в небе над Ладожским озером. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА, — написал он в своем тг-канале. — Разрушений и пострадавших нет».

Также минувшей ночью вводились ограничения на полеты в аэропорту «Пулково». В настоящее время ограничения сняты.