Беспилотник сбили над Ладожским озером

Ночью силы ПВО сбили дрон в небе над Ладогой.
Российские ПВО сбили беспилотник в небе над Ладожским озером. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА, — написал он в своем тг-канале. — Разрушений и пострадавших нет».
Также минувшей ночью вводились ограничения на полеты в аэропорту «Пулково». В настоящее время ограничения сняты.
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