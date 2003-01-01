Беспилотники атаковали Ленинградскую область

В соседнем с Карелией регионе ночью 4 октября сработала ПВО.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена сегодня ночью, 4 октября. Об этом сообщил в третьем часу ночи глава региона Александр Дрозденко. Он же предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Позже глава Ленобласти сообщил о работе систем ПВО над городом Кириши. Было уничтожено 7 БПЛА.
- Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению, - написал губернатор. Около 5 утра возгорание было ликвидировано. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Экологическая обстановка, по данным Роспотребнадзора.