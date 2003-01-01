Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

Силы ПВО Ленобласти отражают ночную атаку дронов.

В небе над Киришским районом Ленинградской области сбит один беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Кроме того, в петербургском аэропорту «Пулково» введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом рассказали в телеграм-канале авиагавани.

— В ближайшие часы возможны корректировки расписания, — отметили там.

Ранее стало известно об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти и возможном понижении скорости мобильного интернета.

Напомним, предыдущая атака дронов ВСУ на соседний с Карелией регион была отражена ночью 12 сентября. Тогда в регионе сбили более 30 беспилотников, осколки которых упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Кроме того, в порту Приморска произошло возгорание судна и насосной станции, а в авиагавани «Пулково» на протяжении 7 часов действовали ограничения на приём и вылет воздушных судов.