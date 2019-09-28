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Новости. Общество
13:30, 28 Сентября 2019
фото: Kare Lehtonen/Yle

Беспилотники начали патрулировать границу между Финляндией и Россией

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На финляндско-российской границе начинают применение новых технологий, помогающих погранохране следить за движением человека, незаконно пересекшего государственную границу.

Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии, в частности, тестирует систему, которая автоматически начинает следить за движением человека, незаконно пересекшего государственную границу, сообщает служба новостей Yle.

У финляндско-российской границы, недалеко от города Иматра, стоит прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры датчика замечают движение, открывается откидная крыша, и в воздух поднимается дрон диаметром около одного метра.
Благодаря беспилотному летательному аппарату, оснащенному камерами, в диспетчерском пункте погранслужбы могут следить за передвижениями объекта в лесу еще до того, как на место доедут пограничники.

Новая техника помогает пограничникам особенно тогда, когда кто-нибудь незаконно пересекает границу в лесу. С помощью искусственного интеллекта камера опознает людей и транспортные средства, а при необходимости начинает следить за их движением.

Особенно осенью и весной животные часто пересекают госграницу. Благодаря дронам, пограничники знают, когда границу пересек, например, лось, а когда - человек.

Одним преимуществом дронов является их скорость.

Беспилотник может быстро пролететь несколько километров.

"Дронами удобно патрулировать обширные территории или осуществлять контроль в ситуации, когда на машине не доехать. Мы просто останавливаемся и поднимаем на воздух дрон, который полетит туда, куда надо. Разница существенная, что касается скорости. Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком на ушло бы минут 15, - рассказал офицер Тапани Пулкка из штаба пограничного округа Юго-Восточной Финляндии. - Раньше мы всегда отправляли в лес пограничный патруль, теперь дрон с камерой совершает предварительную проверку".

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