Беспилотники отправят на борьбу с охотниками-браконьерами

Инспекторы охотнадзора смогут следить за браконьерами с помощью специального мобильного приложения и квадрокоптеров.
Специалисты охотнадзора, отправляясь в охотничьи хозяйства или к охотникам с профилактическими визитами и выездными проверками, получат дополнительные полномочия. Они смогут использовать специальное мобильное приложение и беспилотники для фиксации нарушений. Такие изменения внесены в Положение о государственном охотничьем контроле, утвержденном правительством РФ.
Теперь, охотинспекторы при профилактических визитах к тем, кто занимается деятельностью в сфере охотничьего хозяйства, смогут все отмечать в мобильном приложении «Инспектор». Оно разработано федеральной платформой «Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД). С помощью «Инспектора» можно будет вести фото- и видеозаписи визита, фиксировать все выявленные нарушения.
При выездных проверках и контрольных рейдах для осмотра территорий охотинспекторы смогут запускать беспилотники. С квадрокоптерами будет проще оценить ситуацию в охотугодьях, уверен заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.
- Применение беспилотных авиационных систем в сфере природопользования становится нормой. С их помощью охраняют леса от пожаров, следят за свалками и природоохранными зонами. В рамках нацпроекта Минприроды Карелии в этом году приобрело более 40 беспилотников, которые могут использовать в своей работе подведомственные министерству учреждения. Появление у охотнадзора своей техники повысит эффективность службы. Как правило, территории, которые специалистам необходимо обследовать, большие, а силы и возможности инспекторов ограничены. Дополнительные полномочия охотнадзору необходимы. Думаю, что после принятия Стратегии развития охоты в России в деятельности охотнадзора пройдет немало изменений, - отметил Игорь Зубарев.
Ранее сообщалось, работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками.