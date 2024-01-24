Беспилотники встанут на защиту лесов Карелии от пожаров и незаконных рубок

Артур Парфенчиков рассказал какое количество беспилотников в этом году будут патрулировать леса.

Глава Карелии в своем профиле сообщил, что в 2024 году лесоохрана будет вооружена отечественными беспилотниками.



"В этом году для борьбы с лесными пожарами и незаконными рубками планируем приобрести 39 единиц. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» до 2030 года закупим более 150 аппаратов. Это позволит нам в перспективе значительно снизить затраты на авиационное и наземное патрулирование лесов", - сообщил руководитель региона.



Кроме того, Артур Парфенчиков заострил внимание на том, что о важности развития беспилотной авиации говорил Президент России на встрече с представителями отрасли в апреле 2023 года. Отечественные беспилотники, в производстве которых используют новейшие технологии, найдут применение в разных областях – от науки до сельского хозяйства. Ожидается, что по итогам реализации нацпроекта в России будут выпускать более 32 тысяч аппаратов в год.