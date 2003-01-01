Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

В России утвердили бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний и состояний на 2026 год.

С соответствующим постановлением ознакомился ТАСС. В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2026 год прописано оказание таких ее видов, как скорая, первичная, специализированная (в том числе высокотехнологичная) и паллиативная медицинская помощь.

В него вошли: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, а также органов пищеварения, болезни полости рта (за исключением зубного протезирования) и мочеполовой системы.

Бесплатную медпомощь продолжат оказывать также при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях внешних воздействий, при беременности, родах и абортах, а также при отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

Также в списке — расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные иммунные нарушения, врожденные аномалии (пороки развития) и хромосомные нарушения, психические расстройства. Замыкают перечень «симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям».

Отметим, что перечень конкретных заболеваний и состояний, оказание помощи по которым осуществляется бесплатно, не претерпел изменений по сравнению с 2025 годом. Из нового: расширены параметры оказания некоторых видов медпомощи для разных категорий граждан.

Ранее мы рассказывали, что правительство РФ исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов.