Бесплатное обучение камнеобрабатывающим специальностям начнется в Петрозаводске

На базе Петрозаводского техникума городского хозяйства с 1 сентября 2022 года студенты могут получить специальности распиловщика и шлифовщика-полировщика камня.

Об этом рассказал председатель Ассоциации камнеобработчиков, вице-президент Союза промышленников и работодателей Карелии Дмитрий Фабрикантов.

«Уже этой осенью студенты на бесплатной основе смогут обучаться по этой программе, а в 2024 году они станут выпускниками. Работающие люди тоже смогут повысить свою квалификацию и получить сертификат 3 и 4 разряда. Нужно отметить, что мы сделаем акцент на практике и работе с оборудованием. По окончании обучения будет выдано свидетельство государственного образца», — написал Дмитрий Фабрикантов на своей странице в соцсети.

По его словам, создана группа из представителей камнеобрабатывающей отрасли и Петрозаводского техникума городского хозяйства. Учебным заведением предложена стандартная программа обучения, в которую будут внесены изменения, согласно требованиям современных технологий и возможностям нового оборудования.