Бесплатные памперсы для инвалидов в Карелии начнут выдавать в мае

Карельское Отделение Фонда социального страхования заключило госконтракт на поставку подгузников для взрослых.

Госконтракт был заключен по результатам закупочных процедур 4 мая. В ближайшее время жителям Карелии, имеющим инвалидность, будут высланы направления на получение подгузников. Об этом сообщили в Отделение ФСС по Карелии.

Ранее жители Карелии, имеющие право на получение бесплатных подгузников, жаловались на отсутствие памперсов. Инвалиды не могли получить памперсы с начала года.

По информации Фонда, выдавать подгузники будет поставщик по месту жительства льготника, либо по месту нахождения организованного пункта выдачи, указанного в направлении. Способ доставки граждане с инвалидностью выберут самостоятельно.

В Отделении ФСС по Карелии напомнили, что альтернативными способами получения технических средств реабилитации, предусмотренными действующим законодательством, являются выплата денежной компенсации за самостоятельно приобретенные изделия и покупка средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Для получения компенсации необходимо представить в отделение Фонда заявление о возмещении расходов по приобретению изделий, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении) и документы, подтверждающие расходы. Если заявление подает представитель инвалида, то доверенность и паспорт доверенного лица.

Кроме личного обращения в отделение Фонда, документы можно подать через МФЦ или в электронной форме через Портал госуслуг. Подробная инструкция, как обратиться за получением компенсации дистанционно размещена на сайте отделения Фонда r10.fss.ru

При оформлении компенсации через Портал госуслуг достаточно прикрепить к заявлению фотографии или сканы документов, подтверждающие расходы. Оригиналы документов представлять не требуется.

Отделение Фонда рассматривает заявления и принимает решения о выплате компенсации за самостоятельно приобретенные изделия ежедневного ухода в кратчайшие сроки.