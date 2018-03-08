Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:31, 08 Марта 2018
фото: banyamsk.ru

Бесплатные сауны откроются на праздниках в Финляндии

По теме

Слуцкий поздравил женщин и извинился перед ними, "пользуясь случаем"
08.03.18 14:49
ВИДЕО: "Первый канал" снял сюжет про пещеры Рускеальского месторождения
08.03.18 14:06
ФОТО: Пожарные из Сегежи приготовили "пламенное" поздравление для женщин
08.03.18 13:02
Все новости
Загрузка...

Сотни финских саун бесплатно предложат свои услуги клиентам.

В Суоми 10 марта пройдет день открытых дверей в саунах.

"В частных домах и престижных отелях, в палатках и на кораблях, в пожарной машине и на колесе обозрения — в Хельсинки 10 марта попариться можно будет в самых неожиданных местах, причём совершенно бесплатно. Для тех, кто любит ходить в баню, это прекрасная возможность провести вторую субботу марта в лучших финских традициях и познакомиться с гостеприимством финнов",- сообщает "Фонтанка".

День открытых дверей в саунах стал частью городской культуры. Праздник проходит в финской столице и её пригородах: организации и местные жители открывают свои парные для гостей. 

Чтобы попасть в одну из саун, нужно выбрать понравившееся место и записаться на свободное время на сайте.

"Любители природы, например, будут наслаждаться сауной в национальном парке Нууксио в Эспоо — городе-спутнике Хельсинки. Национальный музей в центре финской столицы также поддался всеобщему настроению и открыл свой внутренний двор, где любой сможет поставить переносную сауну или сауну-шатер, а также искупаться и приготовить еду. День сауны проводится дважды в год и пользуется большой популярностью у туристов, некоторые из которых организуют марафоны, посещая до 20 саун за день",- сообщает издание.

По теме

Слуцкий поздравил женщин и извинился перед ними, "пользуясь случаем"
08.03.18 14:49
ВИДЕО: "Первый канал" снял сюжет про пещеры Рускеальского месторождения
08.03.18 14:06
ФОТО: Пожарные из Сегежи приготовили "пламенное" поздравление для женщин
08.03.18 13:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виталий
2018-03-08 16:33:10
Ну всё для людей!!! А у нас вон ,дома косые да кривые,почти падают,зато женщин перед выборами Сам поздравил!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима
01.03.2018, 15:55
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео
04.03.2018, 15:21
Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 17
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 7
27.02.2018 11:23
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 10
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 17
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»