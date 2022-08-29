Бесплатный туалет установят на центральной площади Петрозаводска в День знаний

На территории массовых гуляний в честь начала учебного года будет работать дополнительный модульный туалет, сообщили в администрации города.

Для обеспечения комфорта посетителей праздничных мероприятий в честь начала учебного года в карельской столице установят дополнительный модульный туалет. Большой павильон на несколько мужских и женских кабинок будет работать бесплатно на территории массовых гуляний.

В мэрии напомнили, что 31 августа на Онежской набережной в створе проспекта Ленина даст концерт группа «Руки вверх!». В этот день дополнительный туалет будет работать с 19.00 до 21.30. Его установят на Онежской набережной – напротив уличных тренажеров.

В День знаний, 1 сентября, павильон разместят на территории праздника «Первоклассная академия» на площади Кирова. Он будет работать с 12 до 19 часов. Конструкцию установят в районе тротуара возле выставочного зала «Кижи» – напротив Музыкального театра.

Еще два бесплатных общественных туалета расположены в парке Победы. Первый из модулей находится в зеленой зоне за уличными тренажерами возле велопешеходной дорожки, второй – в районе проспекта Карла Маркса напротив входа в парк аттракционов. Мобильные конструкции подключены к электросетям, водоснабжению и канализации, уточнили в администрации города.

В мэрии напомнили, в честь Дня знаний для школьников, петрозаводчан и гостей карельской столицы состоится двухдневный праздничный проект «ПТЗ.КЛАСС!». 31 августа всех желающих приглашают на бесплатный концерт группы «Руки Вверх!». Он пройдёт под открытым небом на фоне Онежского озера. 1 сентября состоятся парадное шествие первоклассников, познавательная «Первоклассная академия» на площади Кирова и семейный фестиваль «Город моей мечты».

Ранее сообщалось, дороги перекроют в центре Петрозаводска из-за массовых гуляний в День знаний.