Беспомощные петрозаводчанки стали жертвами уличного грабителя

В полицию обратилось несколько пострадавших от действий уличного грабителя женщин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина подбегал к одиноко идущим женщинам, вырывал из рук сумку и скрывался.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – ранее судимого 35-летнего петрозаводчанина.

Полицейским он рассказал, что испытывал трудности с работой. Злоумышленник выбирал тех, кто не мог оказать ему реального сопротивления или пуститься за ним в погоню.

Так, у 58-летней жительницы микрорайона Древлянка подозреваемый вырвал сумку, в которой находился кошелек, банковские карты, телефон. Общий ущерб составил почти 13 тысяч рублей.



Жительница другого микрорайона лишилась не только сумки, но и продуктов питания, а еще одна жительница Петрозаводска на выходе из лечебного учреждения осталась без 2,5 тысяч рублей.



Деньги мужчина потратил на собственные нужды и девушку.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее бывший зек лишил женщину в Карелии двух шапок, куртки и сумки.