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Новости. Криминал
12:15, 13 Ноября 2019

Беспомощные петрозаводчанки стали жертвами уличного грабителя

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В полицию обратилось несколько пострадавших от действий уличного грабителя женщин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина подбегал к одиноко идущим женщинам, вырывал из рук сумку и скрывался.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – ранее судимого 35-летнего петрозаводчанина. 

Полицейским он рассказал, что испытывал трудности с работой. Злоумышленник  выбирал тех, кто не мог оказать ему реального сопротивления или пуститься за ним в погоню.

Так, у 58-летней жительницы микрорайона Древлянка подозреваемый вырвал сумку, в которой находился кошелек, банковские карты, телефон. Общий ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

Жительница другого микрорайона лишилась не только сумки, но и продуктов питания, а еще одна жительница Петрозаводска на выходе из лечебного учреждения осталась без 2,5 тысяч рублей.

Деньги мужчина потратил на собственные нужды и девушку.

Возбуждены уголовные дела. 

Ранее  бывший зек лишил женщину в Карелии двух шапок, куртки и сумки.

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Комментарии

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бюджет
2019-11-13 14:22:07
Опять 90-е, Кир, ааааа?
кир
2019-11-13 12:55:45
Только большевики знали как надо обращаться с нашими людьми. "Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой". Коммунистические бригады, соцсоревнование, переходящий вымпел на станок передовику, грамоты. Наконец, гулаг, чтобы люди не своевольничали и не чувствовали себя брошенными.((
Не успели одного Ипатова запереть в кутузке, а на подходе уже другие, брошенные родным государством. Не могут либерасты руководить. Нет, не могут.
бюджет
2019-11-13 14:20:57
кир, большевики начали выводить самодержавие из феодального строя. Глухо недоразвитая страна, колония, начала развиваться во всех отношениях. И после стабильного подъема с колен.......
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