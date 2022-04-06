«Бессмертный полк» пройдет в этом году на улицах городов России

Впервые с начала пандемии акция пройдет в традиционном очном формате.

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Его слова передает агентство ТАСС.

«Поделимся сегодня радостной вестью о том, что в этом году шествие „Бессмертного полка“ пройдет в традиционном формате. Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, я так полагаю, пройдем с портретами своих родных и близких — тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто готовил в тылу эту победу и обеспечивал ее, и в обязательном порядке вспомним всех, кто эту победу добыл своей жизнью, своим отношением к Родине», — сказал Макаров.

Говоря об организационных моментах, он сообщил, что в каждом регионе место и время шествия определено, как это традиционно сложилось.

«Если где-то, по каким-то местным причинам, будут вноситься коррективы, я полагаю, что местные органы самоуправления, региональные органы управления доведут это до всех желающих участвовать в этом шествии, и в обязательном порядке через наших представителей в регионах <…> это будет доведено до всех желающих принять участие в шествии», — добавил Макаров.

Шествие «Бессмертного полка» регулярно проходит в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. По информации движения, 9 мая 2019 года в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населенных пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате.