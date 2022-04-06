890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Бытовая техника и электроника резко подорожали в Карелии
Сегодня 09:24
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
Сегодня 14:49

«Бессмертный полк» пройдет в этом году на улицах городов России

Новости. Общество
20:30, 14 Апреля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Впервые с начала пандемии акция пройдет в традиционном очном формате.

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Его слова передает агентство ТАСС.

«Поделимся сегодня радостной вестью о том, что в этом году шествие „Бессмертного полка“ пройдет в традиционном формате. Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечу пройти по городам и весям нашей страны, почтив память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, я так полагаю, пройдем с портретами своих родных и близких — тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто готовил в тылу эту победу и обеспечивал ее, и в обязательном порядке вспомним всех, кто эту победу добыл своей жизнью, своим отношением к Родине», — сказал Макаров.

Говоря об организационных моментах, он сообщил, что в каждом регионе место и время шествия определено, как это традиционно сложилось.

«Если где-то, по каким-то местным причинам, будут вноситься коррективы, я полагаю, что местные органы самоуправления, региональные органы управления доведут это до всех желающих участвовать в этом шествии, и в обязательном порядке через наших представителей в регионах <…> это будет доведено до всех желающих принять участие в шествии», — добавил Макаров.

Шествие «Бессмертного полка» регулярно проходит в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. По информации движения, 9 мая 2019 года в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населенных пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
07.04.2022, 15:40
Офисную бумагу, исчезнувшую из-за санкций, заменят продукцией, выпущенной в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:55
Обществоведение
 «Двойные стандарты Карелии…»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова приехала домой в Петрозаводск и дала большое интервью о спорте, личной жизни, планах создания центра гимнастики в городе и об отсутствии поддержки карельских чиновников.
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Сегодня 09:00
Что в Карелии подорожало больше всего
13.04.2022 14:51
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
12.04.2022 14:17
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:49
Уроки выживания
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
Какая еда помогает справиться со стрессом и как вкусно приготовить гречу, которая килограммами скопилась на антресолях. 
«Шафран пусть растет там, где ему положено расти»
11.04.2022 12:25
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
05.04.2022 17:04
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.