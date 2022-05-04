«Бессмертный полк» прокатился по площадке Ледового дворца в Карелии (ВИДЕО)

Акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в Ледовом дворце города Кондопога в Карелии.
Перед началом матча юные хоккеисты сделали круг почета, держа в руках портреты родственников — участников Великой Отечественной войны.
Видеозапись разместил на своей странице Вконтакте директор государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов.
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