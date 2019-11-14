Бессоница мучает почти половину детей в Карелии, выяснили ученые

Исследование показало, что 43,3% юных северян страдают от бессонницы в легкой или умеренной степени.

Ученые перед полярной ночью решили выяснить, высыпаются ли дети, живущие на территории европейского Севера России. Исследование проводилось в Карелии и Мурманской области. Ученые узучали, как отдыхают дети в Петрозаводске, Кеми, Костомукше, Видлице, Рабочеостровском, а также в Апатитах, Оленегорске Умбе, пишет "КП – Мурманск" со ссылкой на "Якутский медицинский журнал".

"Оценивались: демографические данные, образ жизни, успеваемость в школе и шкала выраженности дневной сонливости у подростков. Каждому опрашиваемому предлагалось ответить на вопросы, касающиеся личных данных, а также заполнить Мюнхенский тест для оценки хронотипа", - говорится в исследовании.

В результате ученые выясняли, что дети компенсируют недосыпание в течение следующего дня за счет дневного сна (причем чем старше ребенок, тем выше у него сонливость днем). Исследование показало, что практически половина школьников просыпается среди ночи, а у 43,3% обследуемых детей в легкой или умеренной степени выражена бессонница.

Напомним, в прошлом году Карелия вошла в число регионов, где больше всего болеют дети. По данным Минздрава России, субъекты с наибольшими показателями детской заболеваемости: Ненецкий АО, где было отмечено 352 120 случаев заболеваний на 100 тысяч детей, Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).