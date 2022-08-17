Бесстрашные крысы бросаются под ноги пешеходам в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчане запечатлели крысу, гуляющую в районе Октябрьского проспекта.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» опубликовали видео с хвостатой жительницей Октябрьского проспекта. Крыса спокойно прогуливается под дороге, не обращая внимание на пешеходов.

«Бесстрашные крысы в городе», — комментируют видео в паблике.

«В каком районе не бывала, везде кишит крысами. Точно не они нас, а мы их боимся», — пишут подписчики.

«Скоро как голуби будут ходить спокойно по тротуарам», — возмущаются горожане.

Ранее житель Петрозаводска был обеспокоен активной жизнью крыс на помойке у дома.