Бесстрашные крысы бросаются под ноги пешеходам в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчане запечатлели крысу, гуляющую в районе Октябрьского проспекта.
В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» опубликовали видео с хвостатой жительницей Октябрьского проспекта. Крыса спокойно прогуливается под дороге, не обращая внимание на пешеходов.
«Бесстрашные крысы в городе», — комментируют видео в паблике.
«В каком районе не бывала, везде кишит крысами. Точно не они нас, а мы их боимся», — пишут подписчики.
«Скоро как голуби будут ходить спокойно по тротуарам», — возмущаются горожане.
Ранее житель Петрозаводска был обеспокоен активной жизнью крыс на помойке у дома.
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