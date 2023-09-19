Наглых грызунов в центре города показали жители Петрозаводска

Жительница карельской столицы показала крыс, которые никого и ничего не боятся.

Бесстрашные грызуны попали в объектив видеокамеры жительницы Петрозаводска.

Видео появилось в городском паблике «Центр Петрозаводска».

«Крысы в Петрозаводске никого и ничего не боятся», — цитируют в паблике слова жительницы карельской столицы.

Петрозаводчанка также рассказала о том, что в ее дворе на улице Титова у крыс на днях родилось потомство.

«Их все больше», — уточнила женщина.

Если раньше только вечером бегали, то теперь в любое время дня их встретить можно», — привели в сети слова жительница дома на улице Титова.

Ранее в администрации Петрозаводска рассказали, когда выйдут на борьбу с крысами.

Напомним, мы писали о том, что в карельской столице стартует масштабная акция по дератизации.