Наглых грызунов в центре города показали жители Петрозаводска

Жительница карельской столицы показала крыс, которые никого и ничего не боятся.
Бесстрашные грызуны попали в объектив видеокамеры жительницы Петрозаводска.
Видео появилось в городском паблике «Центр Петрозаводска».
«Крысы в Петрозаводске никого и ничего не боятся», — цитируют в паблике слова жительницы карельской столицы.
Петрозаводчанка также рассказала о том, что в ее дворе на улице Титова у крыс на днях родилось потомство.
«Их все больше», — уточнила женщина.
Если раньше только вечером бегали, то теперь в любое время дня их встретить можно», — привели в сети слова жительница дома на улице Титова.
Ранее в администрации Петрозаводска рассказали, когда выйдут на борьбу с крысами.
Напомним, мы писали о том, что в карельской столице стартует масштабная акция по дератизации.
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