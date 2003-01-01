РЕКЛАМА
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Честный взгляд
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10

Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10
Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»
Сегодня 13:02 Культура
Поделиться

Классическая и современная академическая музыка прозвучат в рамках фестиваля в столице Карелии.

фото: © Столица на Онего

Организаторы фестиваля — концертное агентство «Музыкальное обозрение», в составе которого одноименная ведущая газета о классической и современной академической музыке в России. Главный редактор Андрей Устинов в Петрозаводске провел творческую встречу с журналистами и студентами Консерватории. Он отметил, что газета уже 35 лет не просто рассказывает о событиях музыкальной жизни, но и активно в ней участвует, создавая культурные и музыкальные проекты, возвращая забытые имена. 

— Это не просто газета, а несколько направлений: концертное агентство, информационное агентство, это и бумажная версия, и электронная версия, это около 60 концертов в год, несколько фестивалей, абонементы в Московской филармонии, фестивали по стране, курс лекций по музыкальной журналистике и так далее, и так далее. Это большая организация, работающая в сфере академической музыки. Мы работаем только для профессионалов, ни для каких ни любителей, не ставим задачи просветительства, мы работаем с профессиональной средой, и если аудитория, любители хотят узнать, что происходит среди профессионалов в академической музыке, чем они заняты, какие тенденции сегодня в ней, то они могут к нам обращаться, — рассказал Андрей Устинов.Ежегодно организация проводит фестиваль «Музыкальное обозрение». В этом году это Opus 36. Все участники — солисты, оркестры, ансамбли — формируют программы концертов на основе сочинений, написанных в 36 лет, обозначенных опусом или номером 36, для 36 исполнителей, протяженностью 36 тактов и т. д. Но главное в программах — не столько влияние цифр и чисел, говорит Андрей Устинов, сколько качество программ, их внутренняя содержательность.

В Петрозаводской программе пять концертов. Один — симфонический в Карельской филармонии (Вайнберг, Шостакович, Чайковский) уже прошел, еще четыре камерных концерта подготовлены в Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова. Один из них, объединяющий классику и авангард — Бехотвена, Шнитеке и Губайдулину, уже состоялся.

— Симфония Бетховена № 2 в переложении для фортепианного трио — это уникальная история, когда большое монументальное сочинение укладывается в такой камерный состав, и энергия его как-то рвется из этого сочинения. Я думаю, что это впервые в России вообще исполняется такая версия, — говорит Андрей Устинов.

В программе фестиваля много того, что в Карелии звучит впервые или звучит очень редко. К примеру, произведения Софии Губайдулиной. Как рассказывает Андрей Устинов, в ее музыке — мудрость и стойкость, высокое напряжение и высокое измерение жизни, сила и энергия духа, которая восходит к Иоганну Себастьяну Баху. «Музыка Баха и вообще его фигура для меня играют основополагающую роль», — говорила София Асгатовна.

— Музыка Губайдулиной чрезвычайно необходима в наши дни. Мы одними из первых в России почувствовали эту необходимость и постоянно включаем сочинения Губайдулиной в свои концерты, фестивали, — говорит Андрей Устинов.

Альфред Шнитке тоже продолжает звучать в концертных залах, остается востребованным. В его музыке, говорит Андрей Устинов, слышен голос художника, отчетливо видевшего все пороки окружающего мира, испытывающего едва ли не физические страдания от того, что духовные, моральные, этические ценности подвергаются в этом мире жесткому давлению.

Впереди еще три концерта. 5 ноября программа будет посвящена изысканной французской музыке. Прозвучат произведения Равеля, Габриэля Форе и Эрика Сати, чье творчество отражает разные грани французской культуры. 8 ноября пройдет концерт, который раскроет многообразие творчества Рахманинова. В программе — романсы, фортепианная соната № 2 и Элегическое трио № 2. 12 ноября состоится финальный концерт. Он будет посвящен Чайковскому. Прозвучат все двенадцать пьес цикла «Времена года», завершает вечер Трио «Памяти великого художника», посвященное Н. Г. Рубинштейну.

В концертах принимают участие как именитые музыканты, так и молодые исполнители — студенты и аспиранты консерватории, что подчеркивает образовательную и просветительскую миссию фестиваля.

Добавим, что фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36» — это 40 концертов. Помимо Петрозаводска они пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Красноярском крае (Красноярск и Железногорск), Волгограде, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Перми.

 

Обсудить (0) в ленту
