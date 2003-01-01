Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

Классическая и современная академическая музыка прозвучат в рамках фестиваля в столице Карелии.

Организаторы фестиваля — концертное агентство «Музыкальное обозрение», в составе которого одноименная ведущая газета о классической и современной академической музыке в России. Главный редактор Андрей Устинов в Петрозаводске провел творческую встречу с журналистами и студентами Консерватории. Он отметил, что газета уже 35 лет не просто рассказывает о событиях музыкальной жизни, но и активно в ней участвует, создавая культурные и музыкальные проекты, возвращая забытые имена.

— Это не просто газета, а несколько направлений: концертное агентство, информационное агентство, это и бумажная версия, и электронная версия, это около 60 концертов в год, несколько фестивалей, абонементы в Московской филармонии, фестивали по стране, курс лекций по музыкальной журналистике и так далее, и так далее. Это большая организация, работающая в сфере академической музыки. Мы работаем только для профессионалов, ни для каких ни любителей, не ставим задачи просветительства, мы работаем с профессиональной средой, и если аудитория, любители хотят узнать, что происходит среди профессионалов в академической музыке, чем они заняты, какие тенденции сегодня в ней, то они могут к нам обращаться, — рассказал Андрей Устинов.Ежегодно организация проводит фестиваль «Музыкальное обозрение». В этом году это Opus 36. Все участники — солисты, оркестры, ансамбли — формируют программы концертов на основе сочинений, написанных в 36 лет, обозначенных опусом или номером 36, для 36 исполнителей, протяженностью 36 тактов и т. д. Но главное в программах — не столько влияние цифр и чисел, говорит Андрей Устинов, сколько качество программ, их внутренняя содержательность.

В Петрозаводской программе пять концертов. Один — симфонический в Карельской филармонии (Вайнберг, Шостакович, Чайковский) уже прошел, еще четыре камерных концерта подготовлены в Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова. Один из них, объединяющий классику и авангард — Бехотвена, Шнитеке и Губайдулину, уже состоялся.

— Симфония Бетховена № 2 в переложении для фортепианного трио — это уникальная история, когда большое монументальное сочинение укладывается в такой камерный состав, и энергия его как-то рвется из этого сочинения. Я думаю, что это впервые в России вообще исполняется такая версия, — говорит Андрей Устинов.

В программе фестиваля много того, что в Карелии звучит впервые или звучит очень редко. К примеру, произведения Софии Губайдулиной. Как рассказывает Андрей Устинов, в ее музыке — мудрость и стойкость, высокое напряжение и высокое измерение жизни, сила и энергия духа, которая восходит к Иоганну Себастьяну Баху. «Музыка Баха и вообще его фигура для меня играют основополагающую роль», — говорила София Асгатовна.

— Музыка Губайдулиной чрезвычайно необходима в наши дни. Мы одними из первых в России почувствовали эту необходимость и постоянно включаем сочинения Губайдулиной в свои концерты, фестивали, — говорит Андрей Устинов.

Альфред Шнитке тоже продолжает звучать в концертных залах, остается востребованным. В его музыке, говорит Андрей Устинов, слышен голос художника, отчетливо видевшего все пороки окружающего мира, испытывающего едва ли не физические страдания от того, что духовные, моральные, этические ценности подвергаются в этом мире жесткому давлению.

Впереди еще три концерта. 5 ноября программа будет посвящена изысканной французской музыке. Прозвучат произведения Равеля, Габриэля Форе и Эрика Сати, чье творчество отражает разные грани французской культуры. 8 ноября пройдет концерт, который раскроет многообразие творчества Рахманинова. В программе — романсы, фортепианная соната № 2 и Элегическое трио № 2. 12 ноября состоится финальный концерт. Он будет посвящен Чайковскому. Прозвучат все двенадцать пьес цикла «Времена года», завершает вечер Трио «Памяти великого художника», посвященное Н. Г. Рубинштейну.

В концертах принимают участие как именитые музыканты, так и молодые исполнители — студенты и аспиранты консерватории, что подчеркивает образовательную и просветительскую миссию фестиваля.

Добавим, что фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36» — это 40 концертов. Помимо Петрозаводска они пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Красноярском крае (Красноярск и Железногорск), Волгограде, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Перми.