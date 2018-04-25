Без бюста – ничто: в сети обсуждают новое фото похудевшей Семенович

Поклонники обсуждают новое фото певицы, актрисы и телеведущей Анны Семенович, которое она выложила в Instagram.

На фото селебрити в красном декольтированном платье, которое подчеркивает и без того пышную грудь, пишет uznayvse.

"Встречу понедельник танцем, может вся неделя будет в стиле танго!!!", – написала под фото знаменитая блондинка.

Поклонники осыпали звезду комплиментами: "Огненная, шикарная, бесподобная, сногсшибательная, неотразимая, неподражаемая, изумительная", "Красивая Анна в красном платье", "Девушка в красном вы так прекрасна", "Богиня"…

При этом подписчики даже предположили, что Семенович сбросила несколько килограммов: "Немножко постройнела, красотка, звездочка".

Но, как говорится, не без ложки дегтя. Среди восторженных отзывов и похвал затесался комментарий завистника, который считает, что Анна Семенович не смогла бы добиться ничего без своей груди, так как сама по себе звезда – "чистый мусор". Другой пользователь сравнил Анну с красной шапочкой, не оценив образ в стиле танго.