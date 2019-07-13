Без еды, транспорта и медиков живут люди в карельской деревне

Власти Карелии создали невыносимые условия жизни для обитателей деревни Большие Горы Олонецкого района, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.

"Автобус здесь не ездит уже очень давно, наверное, лет двадцать, - сказала местная жительница Валентина. – А раньше утром и вечером из Олонца до Кинелахты ходил, потом стал ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, а потом и вовсе перестал ездить. У меня самой машины нет, поэтому кормят меня дети. Они продукты нам из Питера привозят".

"Раньше к бывшему магазину приезжала автолавка, которая с Олонца на Сяндебу ходила, - рассказала еще одна жительница населенного пункта Светлана. – Предприниматель полгода поездил да и пропал. Но мы у него почти ничего не брали. Там все дорого было, полпенсии оставишь, а домой ничего не принесешь. Буханка хлеба в 1,5-2 раза дороже, чем в магазине. А у нас пенсии с мужем маленькие – у меня 13, у него 14 тысяч. Шестеро внуков летом живут, всех надо накормить. Нам лучше в Видлицу самим ехать за продуктами".

Почему жители деревни Большие Горы не сдаются - читайте в материале "Столицы на Онего".