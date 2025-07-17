Без горячей воды остались жители Ключевой

Горячую воду на Ключевой отключили накануне, 28 июля.

Горячее водоснабжение отключили в рамках плановых гидравлических испытаний.

— Уже началась проверка сетей на повреждения. Далее — будем устранять все неполадки. Такие работы помогают минимизировать отключения зимой, — напомнили коммунальщики.

На Ключевой сети горячего водоснабжения будут ремонтировать с 28 июля по 11 августа.

Напомним, ранее отключали воду в большинстве районов Петрозаводска. С 26 июня по 10 июля не было воды на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном и Первомайском, в Центре и Октябрьском районе.

Добавим, что на Птицефабрике горячую воду отключат с 12 по 26 августа.