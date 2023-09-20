Без горячей воды почти на сутки остались жильцы домов одного из районов Петрозаводска

Несколько десятков домов в Первомайском районе Петрозаводска остались без горячей воды из-за аварии.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, 21 сентября, в 11.45, отключили горячее водоснабжение в Первомайском районе.

Причина — коммунальная авария в зоне ответственности «ПКС-Тепловые Сети». Повреждены централизованные сети инженерно-технического обеспечения.

Горячее водоснабжение отключили в домах №№ 23, 29 по улице Шотмана, №№ 33, 37, 37Б по Первомайскому проспекту.

Кроме того, в 62 домах по улице Шотмана, Первомайскому проспекту, улице Краснофлотской, улице Разина и улице Железнодорожной горячее водоснабжение предоставляют с ограниченными параметрами - с пониженными давлением и температурой.

Ориентировочное время окончания работ - 05.00 часов 22 сентября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.