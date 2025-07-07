Без осадков и до +29°С: прогноз погоды на 16 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на среду, 16 июля.
По данным Карельского гидрометцентра, 16 июля в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +11,+13°С, днём +26,+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый.
Температура воздуха ночью +10,+15°С, на востоке местами +4,+9°С, днем +24,+29°С, на севере местами +18. +23°С.
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