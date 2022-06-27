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Без паники: Роспотребнадзор рассказал о принятых мерах для снижения риска завоза оспы обезьян

Новости. Общество
20:30, 03 Июля 2022
фото: © Hector Vivas/Getty Images

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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии оспы обезьян в России.

Роспотребнадзор принимает необходимые меры, направленные на снижение риска завоза в РФ оспы обезьян, в настоящий момент случаев заболевания не зарегистрировано, пишет «Interfax» с о ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при появлении первых сообщений о случаях заболевания оспой обезьян в неэндемичных регионах Роспотребнадзором был принят «исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер для предотвращения завоза этой инфекции на территорию России, а также купирования возможности ее распространения».

Так, в мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян. А центром «Вектор» были изготовлены тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.

Ранее в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают необходимыми срочные скоординированные действия в связи с резким ростом количества случаев заражения людей оспой обезьян в Европе. Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, количество случаев оспы обезьян в европейском регионе за последние две недели выросло в три раза.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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