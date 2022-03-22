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Без реконструкции сетей Петрозаводск ждет коммунальный коллапс

Новости. Общество
16:26, 23 Марта 2022
фото: © ПКС-Водоканал

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Почему Концессионное соглашение между предприятием «ПКС-Водоканал» и администрацией Петрозаводска на 30 лет принесет пользу горожанам.

15 марта депутаты Петрозаводского городского совета дали добро на заключение Концессионного соглашения между предприятием «ПКС-Водоканал» и администрацией Петрозаводского городского округа на 30 лет. Третьей стороной соглашения выступило правительство Республики Карелия.

Почему это было необходимо? Всё просто.

Нужны деньги — на минуту! — очень большие деньги на то, чтобы модернизировать водопроводные и канализационные сети в столице Карелии. Физический износ этих сетей составляет — по разным оценкам — от 76 до 80 процентов. С учетом так называемых «бесхозяйных» сетей, которых сейчас в Петрозаводске почти 400 километров…

«Честно, признаюсь, даже я не знаю их износа!» — откровенно заявил управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов. — «Мы их на баланс не принимали и состояния их не знаем. А будет необходимо этим заняться. Ведь город развивается. И сети должны быть готовы к этому».

Подробнее читайте в материале «Подписать нельзя откладывать».

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