Без штампа в паспорте жительнице Карелии отказали в пенсии по потере кормильца

Жительнице Карелии отказали в праве получать пенсию по потере кормильца после 20 лет сожительства, сообщили в пресс-службе Пудожского районного суда.

В Пудожском районном суде рассмотрели заявление местной жительницы. Женщина указала, что 20 лет прожила вместе с мужчиной до его смерти. Каждый из «супругов» владел частью общего жилого помещения. Пенсия сожителя была значительно выше, чем пенсия заявительницы. Однако официального отношения пара не регистрировала.

Женщина сочла, что фактически находилась на иждивении своего сожителя, из-за чего в праве претендовать на пенсию по потере кормильца. Однако суд решил иначе и отказал в удовлетворении требований, ссылаясь на четко установленный круг лиц, которые в праве получать помощь от государства.