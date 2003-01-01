Без существенных осадков: прогноз погоды на 1 октября

Карельские синоптики рассказали о погоде на седьмое октября.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра,7 октября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +5,+7°С, днём +10,+12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии переменная облачность. Местами небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +3,+8°С, днём +9,+14°С.