Безбилетницу обнаружили в этнопарке «Гора Сампо» в Карелии

Пушистая хищница грациозно спускалась по лестничному спуску.

Пушистая лисица пробегала по лестничному спуску на горе «Сампо» в Карелии. Видео опубликовали в паблике Этнопарк «Гора Сампо» Карелия.

«На горе замечен безбилетник! Наша охрана, конечно, не рискнула его остановить…будем считать, что с Прионежской пропиской, поэтому бесплатно», — сообщили авторы поста.

Местные жители написали в комментариях, что безбилетница захаживает и к ним в гости на участки, а также бегает рядом с дачным кооперативом. Хищница выглядит упитанной.