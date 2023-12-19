Безденежье и наркотическая зависимость довели жителя Петрозаводска до колонии строгого режима

В Пряже за незаконный сбыт наркотиков осужден житель карельской столицы.

Пряжинский районный суд огласил приговор в отношении жителя Петрозаводска, признанного виновным в наркоторговле.



Как в суде признался петрозаводчанин, он зависим от наркотического средства, в простонародье прозываемым «соль». Зелье мужчина покупал посредством интернет-магазина.



Как пояснил подсудимый, из-за тяжелого финансового положения он начал работать «розничным закладчиком» в указанном магазине в сети.



Также наркотики он продавал своим знакомым лично. 24 января ему снова срочно понадобились деньги. Через своего знакомого он нашел покупателя запрещенного вещества в Пряже. В качестве предоплаты дилер просил перевести на свою банковскую карту две тысячи рублей.



Однако злоумышленник не учел того, что покупатель являлся участником полицейской операции. На следующий день

его задержали.



Приговор суда - 10, 5 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.