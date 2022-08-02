Бездомных котиков и собак будут раздавать в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет выставка-раздача животных из приютов «День хвостатых».

В субботу, 20 августа, на площадке у ТРК «Лотос Plaza», рядом с колесом обозрения пройдет выставка-раздача животных из двух приютов и кураторских животных с частных передержек. Об этом сообщили в официальном паблике Первого петрозаводского общественного приюта.

«На семейном празднике вы сможете познакомиться и пообщаться с собачками и кошечками, подарить дом понравившемуся пушистику!», - пишут в паблике.

Выставка пройдет 20 августа с 12.00 до 18.00.