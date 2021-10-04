Бездомных в Петрозаводске накормили горячим обедом

Социальный центр "Попечение" в столице Карелии открыл сезон кормления бездомных.

В воскресенье, 3 октября социальный центр "Попечение" открыл в Петрозаводске сезон еженедельного кормления бездомных людей.

Все кто пришёл, получили горячий обед, а так же одежду и обувь под запрос, сообщили в центре.

Напомним, ранее центр объявил о сборе продуктов и посуды.

Макароны, тушёнку, чай, сладости к чаю, одноразовую посуду - чашки, глубокие тарелки, большие ложки можно приносить на ул. Вольную, 1, в деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины ежедневно с 10.00 до 13.00.