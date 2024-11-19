Бездомных животных отловят в Кондопожском районе

Местных жителей, отпускающих собак на самовыгул, попросили забрать питомцев домой.

Отлов безнадзорных животных проведут 21 ноября 2024 года в Кондопожском районе. Об этом сообщили в паблике местной администрации.

Отловленных животных поместят в приют по адресу: Петрозаводск, Шуйское шоссе, 24 в Республиканский центр ветеринарии и консультирования.Там животным сделают прививки, стерилизацию и чипирование. Затем собак отвезут в прежние их места обитания.

Хозяев попросили не отпускать своих питомцев на самовыгул. Это угрожает их безопасности. Кроме того, животные могут покусать людей. Сообщить о случаях нападения собак можно сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(900)457-79-04; через приемную администрации по номеру 8(81451)7-94-52; через управление ЖКХ Администрации по номеру 8-953-539-69-46; через официальный сайт в разделе «Обращения граждан».



