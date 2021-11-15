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Бездомный мужчина со шрамом на губе скрылся от следствия в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:08, 22 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

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Полиция просит помочь в поиске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Анатолия Евгеньевича Г., 1979 года рождения, который подозревается в совершении имущественного преступления и скрывается от следствия.

Мужчина не имеет определённого места жительства. Особая примета — шрам на верхней губе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.

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