Бездомный мужчина со шрамом на губе скрылся от следствия в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в поиске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Анатолия Евгеньевича Г., 1979 года рождения, который подозревается в совершении имущественного преступления и скрывается от следствия.

Мужчина не имеет определённого места жительства. Особая примета — шрам на верхней губе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.