Бездомный петрозаводчанин украл из магазина зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей

Мужчина без определённого места жительства похитил дорогостоящую куртку из торгового центра в Петрозаводске.

49-летний мужчина, не имеющий определённого места жительства, украл из магазина в крупном торговом центре в Петрозаводске зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Карелии.

— По версии полиции, он принёс куртку в примерочную, затем спрятал в сумку и незаметно вышел из торгового зала. Товар при этом не оплатил, — рассказал он.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

