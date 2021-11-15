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Бездомный в Карелии вступился за честь приятельницы и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
15:59, 10 Декабря 2021
фото: © news24

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Обитатель бытовки в Прионежском районе тяжело ранил своего знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В больницу Прионежского района был доставлен 54-летний мужчина без определенного места жительства с проникающим ножевым ранением в грудь. Информацию об этом медики передали в полицию.

Полицейские установили, что к преступлению причастен знакомый потерпевшего, 39-летний ранее судимый мужчина. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, между знакомыми, жившими в одной бытовке, разгорелся конфликт: подозреваемый посчитал, что сосед нагрубил его приятельнице, и ударил его ножом.

Пострадавший не стал сразу обращаться за помощью, но через несколько дней его состояние ухудшилось. Его обнаружил в бытовке случайный прохожий. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но в настоящее время его здоровью уже ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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