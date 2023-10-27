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Бездомный выиграл несколько миллионов рублей, но не смог забрать деньги без документов

Новости. Общество
00:10, 30 Октября 2023
фото: Freepik

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Мужчина покупал лотерейные билеты, чтобы не жить на улице, но не смог забрать выигрыш из-за отсутствия у него документов.

Бездомный из Италии выиграл состояние в лотерею, но из-за отсутствия документов не смог забрать деньги. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Corriere Adriatico.

Итальянец Жанлуиджи по прозвищу Кассано некоторое время ставил на одни и те же семь номеров в лотерее Superenalotto в надежде заработать денег и перестать жить на улице. Во вторник, 24 октября, он купил в книжном магазине города Сенигаллия, регион Марке, лотерейный билет за полтора евро (около 150 рублей) и угадал четыре номера и число «суперстар». В результате Жанлуиджи выиграл крупную сумму в 37 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей). После вычета налогов у него должно было остаться примерно 30 тысяч евро (2,9 миллиона рублей). Однако у Жанлуиджи возникли проблемы с получением выигрыша из-за отсутствия необходимых документов.

«Чтобы забрать деньги, нужна карточка медицинского страхования, но у меня ее нет, есть только старый налоговый код, он не годится», — рассказал Жанлуиджи журналистам. Он также добавил, что деньги позволили бы ему ни в чем не нуждаться и «продолжать оставаться невидимым».

Жанлуиджи вызвался помочь владелец табачного магазина из исторического центра Сенигаллии Массимо Севери. «Из-за его акцента мы зовем его Кассано — в честь игрока национальной сборной, — и он смеется в ответ. Я рад, что он выиграл, потому что обычно он ночует на скамейках или в благотворительном приюте, он выживает за счет того, что может найти на улицах. Когда он в городе, он обычно играет [в лотерею]», — рассказал Севери. Он и Джованни Бомпецци, директор Благотворительного фонда Сенигаллии, сейчас ищут способы достать для Кассано копии документов, которые могли бы позволить ему забрать выигрыш.

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