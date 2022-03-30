Беженцы из Донбасса приехали в Карелию, после того как снаряд разрушил школу рядом с их домом

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с беженцами из Донбасса и поручил помочь найти им работу.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, беженцы живут в кондопожской гостинице «Карелия», где создан пункт временного размещения. Артур Парфенчиков лично пообщался с прибывшими, чтобы узнать какая помощь им нужна.

В марте из Донецка в Карелию прибыли Анна Козырь и её сын Никита: семья решила покинуть город после того, как школу рядом с домом разрушил снаряд. Выбраться из населенного пункта в тот момент было не просто: кругом раздавались выстрелы.

«Мы общаемся с родными через соцсети. Страшно, от того, что там до сих пор происходит: постоянные обстрелы, проблемы с водой и светом…», — отметила Анна.

После прибытия в регион власти Карелии оказали Анне и Никите всестороннюю поддержку: здесь им предложили временное жилье с трехразовым горячим питанием. Мальчик пошёл в местную школу, в этом году ему предстоит закончить девятый класс. В ближайшее время на работу хочет выйти и Анна. По специальности она — инженер-теплоэнергетик. Артур Парфенчиков поручил трудоустроить девушку на одно из карельских предприятий. Найдут кружок и для сына: он хочет заниматься футболом.

«Здесь вы тоже на родной земле — вы дома. Мы будем делать все, чтобы поддержать вас», — подчеркнул глава Карелии.

Всего в республику прибыли 78 жителей из Донбасса и Украины, семьям выдают продукты и предметы первой необходимости. Также им оперативно оказывают консультативную помощь, связанную с вопросами регистрации и медицинской помощи.

Почти половина прибывших – это люди трудоспособного возраста. На данный момент трудоустроены четыре жителя Донбасса и Украины, ещё один человек проходит стажировку. В ближайшее время подходящие вакансии подберут и для остальных желающих, а студентам помогут продолжить обучение в вузах России.