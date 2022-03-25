Беженцы с Донбасса получат бесплатные сим-карты в Карелии

Операторы связи в Карелии предоставят беженцам с Донбасса бесплатные сим-карты для мобильных телефонов.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и связи Карелии.

Беженцам предлагается выбрать один из вариантов сим-карты — с первоначальным балансом или с возможностью пользоваться услугами связи бесплатно в течение первого месяца.

«Операторы связи выезжают в места размещения граждан для оформления договоров на обслуживание», — добавили в министерстве.