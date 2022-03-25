Беженцы с Донбасса получат бесплатные сим-карты в Карелии

Операторы связи в Карелии предоставят беженцам с Донбасса бесплатные сим-карты для мобильных телефонов.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и связи Карелии.
Беженцам предлагается выбрать один из вариантов сим-карты — с первоначальным балансом или с возможностью пользоваться услугами связи бесплатно в течение первого месяца.
«Операторы связи выезжают в места размещения граждан для оформления договоров на обслуживание», — добавили в министерстве.
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