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Безопасная прогулка: советы энергетиков

Новости. Общество
15:10, 19 Марта 2021
фото: © Россети
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Повторите с детьми правила поведения вблизи энергообъектов.

Весенние каникулы. Небо наконец-то окрашивается в яркий голубой цвет, солнце манит на улицу – усидеть дома невозможно.

Чтобы прогулка была безопасной, важно помнить: одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Находясь вблизи трансформаторных подстанций и линий электропередачи, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" обращается, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Расскажите детям, что энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Чем больше дети узнают о правилах электробезопасности, тем больше шансов избежать электротравмы.

Электричество очень опасно! Чтобы не навредить себе и окружающим, нужно помнить:

Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.
Нельзя открывать двери трансформаторных будок.
Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.
Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки. Нельзя запускать воздушных змеев или планеры около электроустановок и линий электропередачи.
Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал о безопасном электричестве "Подружись с электричеством".

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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