МегаФон предложил своим клиентам бесплатный антивирус

Всем клиентам тарифов линейки "Включайся!" от МегаФона, использующим смартфоны и планшеты на Android, бесплатно доступен мобильный антивирус ESET NOD32.

С проблемой вирусов и защиты от них в наше время сталкивался каждый активный пользователь ПК. Но мы совсем забываем о своих смартфонах. Они сейчас ничем не уступают компьютерам, а посему требуют такой же защиты. В противном случае вирус, попавший на ваш мобильный аппарат, кроме неудобств, может повлечь за собой и ощутимые финансовые проблемы (будет рассылать СМС/ММС, звонить на платные номера и т.д.).

Всем клиентам тарифов линейки "Включайся!" от МегаФона, использующим смартфоны и планшеты на Android, бесплатно доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией "Антивор". Функция помогает в поисках украденного или потерянного устройства.

Если смартфон украден или потерян, то при помощи функции "Антивор" клиент может определить местоположение устройства, заблокировать удаленно доступ к нему, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.

Линейка "Включайся!" разработана с учетом потребностей современных цифровых абонентов. Каждый из тарифов включает пакеты минут и интернет-трафика, отвечающие реальным интересам и запросам клиента. Кроме того, в тарифы добавлены расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также бесплатные подписки на популярные сервисы .

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