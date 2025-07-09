Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в мае 2025 года снизился до рекордных 2,2%.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Эйлер», впервые с середины 2024 года предложение рабочей силы немного превысило спрос. Разница составила около 100 тысяч человек по всей стране.

При этом ситуация на рынке труда различается по регионам. На востоке страны сохраняется дефицит кадров — в Амурской области на одного безработного приходится 12 вакансий, в Ямало-Ненецком округе — 5, в Хабаровском крае — 3. Такой высокий спрос на рабочую силу связан с запуском крупных промышленных проектов, включая Амурский газоперерабатывающий завод.

Среднее время поиска работы сократилось до пяти недель — это тоже исторический минимум. Однако, как отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говорить о системном изменении ситуации на рынке труда пока преждевременно.

Напомним, ранее сообщалось, что Карелия закрепилась на 73-м месте по уровню безработицы. Несмотря на это, в регионе наблюдается положительная динамика: уровень безработицы снизился на 1,4% за год и составил 3,8% в четвертом квартале 2024 года