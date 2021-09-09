Безработной молодежи в Карелии добавили денег на создание своего бизнеса

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление об увеличении размера грантов безработным жителям республики в возрасте до 25 лет на создание своего бизнеса.

Они будут получать не 200 тыс. рублей, как раньше, а 250 тыс.

Об этом сообщили ТАСС в Управлении труда и занятости республики.

«У людей постарше часто бывают свои накопления, оборудование, банки охотнее дают им кредиты, у них больше опыта. Многие молодые люди сегодня еще только планируют детей, и новая мера поддержки направлена на то, чтобы усилить их стартовый позиции. Многим для того, чтобы начать, не хватает совсем немного. Понятно, что, например, для оказания услуг по грузоперевозкам на 250 тыс. рублей автомобиль не приобретешь, но многие берут недорогую машину, а средства гранта используют на ее ремонт», — сообщила руководитель Управления Елена Фролова.

В 2021 году на поддержку предпринимательской инициативы безработных в Карелии выделено 116 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Безработные проходят обучение в службах занятости и получают гранты, за счет которых они могут открыть свой бизнес.