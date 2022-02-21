Безработному жителю Карелии, не выплатившему кредит, грозит лишение свободы.

В отношении 37-летнего жителя Прионежья было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель банка, сообщивший о злостном неплательщике. По словам заявителя, клиент просрочил все платежи по кредиту, игнорирует звонки и скрывается от специалистов финансового учреждения.

Участковый выяснил, что 37-летний житель Прионежья оформил кредит на 23 тысячи рублей. При этом безработный мужчина указал, что работает на горнодобывающем предприятии. Все деньги житель Карелии потратил, не осуществив ни единого платежа.

В настоящее время в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Фигурант дал признательные показания и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Жителю Прионежья грозит арест на срок до 4 месяцев.