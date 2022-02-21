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Безработному жителю Карелии, не выплатившему кредит, грозит лишение свободы.

Новости. Криминал
12:32, 24 Февраля 2022
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

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В отношении 37-летнего жителя Прионежья было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель банка, сообщивший о злостном неплательщике. По словам заявителя, клиент просрочил все платежи по кредиту, игнорирует звонки и скрывается от специалистов финансового учреждения.

Участковый выяснил, что 37-летний житель Прионежья оформил кредит на 23 тысячи рублей. При этом безработный мужчина указал, что работает на горнодобывающем предприятии. Все деньги житель Карелии потратил, не осуществив ни единого платежа.

В настоящее время в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Фигурант дал признательные показания и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Жителю Прионежья грозит арест на срок до 4 месяцев.

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Комментарии

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Dima
2022-02-24 14:20:33
Да, 23 тысячи гигантская потеря для банка. При том что запад за пару секунд может отправить рубль в небытие.
Кир-нутый
2022-02-24 14:06:25
Прежде чем давать кредит,надо всё проверять!!! Как в Советское время: хрен получишь,пока не принесёшь все нужные документы, тогда не подделывали, разумеется!
А раз дали, значит подставили парня, зная что не проверили и не убедились в
платежеспособности,значит на них тоже дело завести!!!
кир
2022-02-24 12:55:01
Его проблемы. Не засоряйте информационное пространство подобной чепухой.
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