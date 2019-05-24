Безработную жительницу Карелии не пускали за границу из-за долгов

Женщина выплатила долг в 314 тысяч рублей, чтобы уехать за границу, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Жительница Пудожского района задолжала кредитной организации 314 тысяч рублей.

На имущество женщины был наложен арест. Так как должница нигде не работала, имущества, принадлежащего на праве собственности у нее не было, приставы ограничили ей выезд за границу.

Женщина погасила долг, чтобы выехать за границу, так как ранее она часто выезжала в сопредельное иностранное государство, в том числе и с целью заработка