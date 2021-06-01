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Безработный из Петрозаводска перевел мошенникам 11 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:40, 02 Июня 2021
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian

Безработный житель Петрозаводска одолжил знакомому денег, не уточнив подробностей, и стал жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Безработный житель Петрозаводска рассказал полицейским, что расстался с суммой более 11 тысяч рублей по просьбе знакомого. Лишь спустя время он выяснил, что знакомый, который якобы одолжил деньги через личные сообщения в соцсети, сам стал жертвой интернет-злоумышленников, использовавших чужой профиль.

Пенсионерки из Сортавальского района и Петрозаводска также не стали проверять информацию, которую им озвучили по телефону неизвестные «менеджеры». Те напугали несанкционированными списаниями со счетов и заставили совершать срочные переводы. В итоге, у представительницы карельской столицы украли 48 тысяч рублей, а у жительницы Северного Приладожья — 51 тысячу рублей.

По все фактам правоохранители проводят проверки и призывают жителей республики не проявлять беспечную доверчивость.

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