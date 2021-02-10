Безработный украл в магазине три бутылки элитного алкоголя

Охранники задержали похитителя, который пытался вынести из магазина алкоголь на сумму около семи тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В одном из гипермаркетов Петрозаводска днем 9 февраля был задержан 42-летний гражданин. Он пытался тайно вынести из торгового зала три бутылки алкогольной продукции на сумму около семи тысяч рублей.

При установлении личности выяснилось, что мужчина нигде не работает. Задержанный передан в полицию – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.