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Безработный украл в магазине три бутылки элитного алкоголя

Новости. Происшествия
09:06, 11 Февраля 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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Охранники задержали похитителя, который пытался вынести из магазина алкоголь на сумму около семи тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В одном из гипермаркетов Петрозаводска днем 9 февраля был задержан 42-летний гражданин. Он пытался тайно вынести из торгового зала три бутылки алкогольной продукции на сумму около семи тысяч рублей.

При установлении личности выяснилось, что мужчина нигде не работает. Задержанный передан в полицию – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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