Безработный в Карелии, хвастаясь силой, сломал металлическую дверь и попал под суд

В Муезерском районе ведётся дознание по факту умышленного повреждения имущества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратилась 55-летняя сельчанка, сообщившая, что неизвестный сломал входную металлическую дверь, установленную в одном из принадлежащих ей помещений. Причинённый ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению был причастен безработный 22-летний местный житель. Молодой человек признался, рассказав, что отдыхал с друзьями недалеко от постройки, принадлежащей пенсионерке. В какой-то момент он, разгоряченный спиртным, решил похвастаться физической силой и одной рукой ударил по двери, сломав ее. После чего вернулся к застолью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить ущерб. Тем не менее, молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.