Безработный в Петрозаводске украл 650 кг металла на железной дороге

В Карелии вынесен обвинительный приговор за совершение хищения имущества железнодорожной организации, сообщили в транспортерной полиции.

Мировым судьей в Петрозаводске вынесен приговор в отношении неоднократно судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении железнодорожного имущества.

Установлено, что в ноябре прошлого года вечером житель Прионежского района Карелии тайно проник на территорию железнодорожной организации в Петрозаводске и совершил хищение чугунных плит и отрезков рельсов, общей массой свыше 650 килограммов.

Похищенный металл он складировал недалеко от гаражного кооператива, расположенного рядом с железнодорожным предприятием. Затем вывез его на автомобиле и сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный железнодорожной организации, составил более 7 тыс. рублей.

Молодой человек признался, что вырученные деньги он отдал за долги.

Кроме этого установлено, что злоумышленник нигде не работает и ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. На момент совершения данного противоправного деяния он имел непогашенную судимость.

Отделением дознания Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении жителя Карелии было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время судом в отношении рецидивиста вынесен обвинительный приговор. С учетом всех установленных обстоятельств по делу ему назначено наказание в виде 2,7 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.